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Саночник Роман Репилов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Кёнигзее

Российский саночник Роман Репилов стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Кёнигзее (Германия) в одиночных соревнованиях среди мужчин.

Победу одержал немец Феликс Лох. Россиянин по сумме двух попыток уступил ему 0,285 секунды. Бронзовым призёром стал немец Йоханнес Людвиг.

Россиянин Семён Павличенко показал пятый результат, Павел Репилов стал 11-м, Александр Горбацевич — 19-м.

Напомним, на двух предыдущих этапах Кубка мира сборная России осталась без медалей.

Санный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Кёнигзее, Германия

Мужчины. Одноместные сани

1. Феликс Лох (Германия) – 1.38,218.

2. Роман Репилов (Россия) – 1.38,503.

3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.38,919…

5. Семён Павличенко (Россия) – 1.38,992…

11. Павел Репилов (Россия) – 1.39,389…

19. Александр Горбацевич (Россия) – 1.39,609.