Крянин — о падении россиян на «Тур де Ски»: голову тоже надо включать в нужный момент

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги мужского масс-старта на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».
Уверенную победу одержал Александр Большунов. В борьбе за серебро при выходе на последний спуск столкнулись Алексей Червоткин и Евгений Белов. Оба упали. Червоткин был признан виновным за создание помех на трассе и дисквалифицирован: к его результату прибавлено 3 минуты, что соответствует 61-му времени в гонке.
«Обидно очень за ребят, которые могли оказаться на пьедестале и потеряли медали буквально на финише. Возможно, причина этой неудачи на финишном спуске заключается в недостатке опыта. Но особо расстраиваться не стоит, весь «Тур» ещё впереди. Ребята показали всем свою силу, просто голову тоже надо включать в нужный момент. Ничего страшного не произошло, ребята ещё покажут себя на следующих стартах», — приводит слова Крянина ТАСС.
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