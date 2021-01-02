«Давно такого не было». Егор Сорин — о результатах россиянок в масс-старте на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты женского масс-старта — второй гонки «Тур де Ски». Юлия Ступак завоевала серебро. Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Татьяна Сорина вошли в топ-10. Наталья Непряева заняла 16-е место.

«Я думаю, выступление девушек было одним из лучших, если не лучшим, за последние годы. Четыре человека в десятке — давно такого не было. Да, нет норвежек, но даже если бы три норвежки добавились, то всё равно позиции были бы очень высокими.

Естественно, подиум Ступак — событие, которое позволяет надеяться на хорошие результаты на чемпионате мира, в дистанциях в том числе. Я рассчитывал на более высокую позицию Сориной, но прохождение спусков не позволило ей сегодня сэкономить силы. Постоянно приходилось на подъёмах отыгрывать позиции, и на последний подъём немного сил не хватило. По поводу Кирпиченко — это её лучший результат. Думаю, она сегодня выступила выше всяких похвал. Жамбалова давно не заезжала в десятку, тоже очень приятно. У нас есть сильные девчонки, и это позитивно настраивает уже на эстафету чемпионата мира.

Конечно, результат Непряевой — неудовлетворительный. Не только для тренерского штаба, но и для неё самой в первую очередь. Но надо учитывать всё-таки высоту этого места. Может быть, причина отчасти в этом. Но это «Тур де Ски», и задача во второй половине — показывать высокие результаты. Даже если она сейчас не набрала кондиции, надеемся, что с каждой гонкой она будет эти кондиции набирать, особенно когда мы начнём спускаться вниз», — приводит слова Сорина Sport24.