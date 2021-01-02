Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дисквалификация Алексея Червоткина заменена трёхминутным штрафом

Дисквалификация Алексея Червоткина заменена трёхминутным штрафом
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Дисквалификация российского лыжника Алексея Червоткина, признанного виновным в создании помехи на трассе, заменена трёхминутным штрафом в зачёте многодневки «Тур де Ски». К финишу Червоткин пришёл седьмым,. В итоговом протоколе масс-старта классическим стилем около его фамилии сначала появилась пометка DSQ, позднее он оказался на 61-й позиции.

Алексей Червоткин, Евгений Белов и Иван Якимушкин боролись со швейцарцем Дарио Колоньей за серебро и бронзу гонки. Александр Большунов ушёл в отрыв ещё за 5 км до финиша. К стадиону ведёт крутой спуск, при выходе на который Белов и Червоткин не поделили траекторию, столкнулись и упали. Якимушкин вылетел с трассы, но сумел финишировать третьим, а Белов с Червоткин некоторое время стояли и выясняли отношения, пока мимо них проезжали соперники, в том числе соотечественники Денис Спицов и Илья Семиков, шедшие во второй группе преследователей. Белов в итоговом протоколе занимает восьмое место.

Российские лыжники завалили друга друга, подарив серебро Колонье. Фото
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021