Дисквалификация Алексея Червоткина заменена трёхминутным штрафом

Дисквалификация российского лыжника Алексея Червоткина, признанного виновным в создании помехи на трассе, заменена трёхминутным штрафом в зачёте многодневки «Тур де Ски». К финишу Червоткин пришёл седьмым,. В итоговом протоколе масс-старта классическим стилем около его фамилии сначала появилась пометка DSQ, позднее он оказался на 61-й позиции.

Алексей Червоткин, Евгений Белов и Иван Якимушкин боролись со швейцарцем Дарио Колоньей за серебро и бронзу гонки. Александр Большунов ушёл в отрыв ещё за 5 км до финиша. К стадиону ведёт крутой спуск, при выходе на который Белов и Червоткин не поделили траекторию, столкнулись и упали. Якимушкин вылетел с трассы, но сумел финишировать третьим, а Белов с Червоткин некоторое время стояли и выясняли отношения, пока мимо них проезжали соперники, в том числе соотечественники Денис Спицов и Илья Семиков, шедшие во второй группе преследователей. Белов в итоговом протоколе занимает восьмое место.