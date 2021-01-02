Александр Большунов показал фотографии после победного финиша

Лидер «Тур де Ски» — 2021 российский лыжник Александр Большунов опубликова на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные после финиша масс-старта классическим стилем.
Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
Большунов уверенно выиграл гонку, уйдя в отрыв ещё за пять километров до финиша. Вторым финишировал швейцарец Дарио Колонья, третьим стал россиянин Иван Якимушкин. Также боровшиеся за призовые места Алексей Червоткин и Алексей Белов столкнулись и упали на последнем спуске перед стадионом. Белов в итоге восьмой, а Червоткин, признанный виновным в создании помехи на трассе, получил трёхминутный штраф и занимает 61-ю позицию.
Завтра, 3 января, «Тур де Ски» продолжится гонкой преследования свободным стилем.
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