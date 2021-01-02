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Александр Большунов показал фотографии после победного финиша

Александр Большунов показал фотографии после победного финиша
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер «Тур де Ски» — 2021 российский лыжник Александр Большунов опубликова на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные после финиша масс-старта классическим стилем.

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

Большунов уверенно выиграл гонку, уйдя в отрыв ещё за пять километров до финиша. Вторым финишировал швейцарец Дарио Колонья, третьим стал россиянин Иван Якимушкин. Также боровшиеся за призовые места Алексей Червоткин и Алексей Белов столкнулись и упали на последнем спуске перед стадионом. Белов в итоге восьмой, а Червоткин, признанный виновным в создании помехи на трассе, получил трёхминутный штраф и занимает 61-ю позицию.

Завтра, 3 января, «Тур де Ски» продолжится гонкой преследования свободным стилем.

Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски»
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