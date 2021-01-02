Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима
Другие / Лыжный спорт 0

Международная федерация лыжных гонок (FIS) всерьёз обеспокоена тем, что некоторые участницы соревнований не соблюдают строгие правила, касающиеся обязательного ношения масок.

Маски можно снимать только во время гонки и в ходе интервью, так как лыжники и корреспонденты в это время находятся на предусмотренной правилами социальной дистанции. Во всё остальное время, с момента прибытия на стадион до старта гонки и сразу после финиша, ношение маски является обязательным.

По информации Expressen, после пятничного спринта организаторы предупредили команды, что за повторные нарушения будут более серьёзные санкции, вплоть до лишения аккредитаций. А сегодня россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак вновь были замечены без масок. FIS собирает фотодоказательства.

Юлия Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», ещё три россиянки — в топ-10
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021