Непряеву и Ступак могут снять с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Международная федерация лыжных гонок (FIS) всерьёз обеспокоена тем, что некоторые участницы соревнований не соблюдают строгие правила, касающиеся обязательного ношения масок.

Маски можно снимать только во время гонки и в ходе интервью, так как лыжники и корреспонденты в это время находятся на предусмотренной правилами социальной дистанции. Во всё остальное время, с момента прибытия на стадион до старта гонки и сразу после финиша, ношение маски является обязательным.

По информации Expressen, после пятничного спринта организаторы предупредили команды, что за повторные нарушения будут более серьёзные санкции, вплоть до лишения аккредитаций. А сегодня россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак вновь были замечены без масок. FIS собирает фотодоказательства.