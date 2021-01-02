Федерация лыжных гонок России оспорила наказание Алексея Червоткина на «Тур де Ски»

Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Федерация лыжных гонок России оспорила наказание Алексея Червоткина за столкновение с партнёром по команде Евгением Беловым во время масс-старта на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».

Червоткин был признан виновным в создании помехи на трассе, к его результату были добавлены три минуты, что соответствует 61-му месту в итоговом протоколе. До столкновения и последовавшего за ним падения Червоткин и Белов боролись за медали гонки.

«Мы подали апелляцию, поскольку считаем решение абсолютно необоснованным. Я был на заседании жюри, высказал свою точку зрения. Жюри даже согласилось с моими доводами, но менять решение всё равно не стало.

Я не оправдываю ни одного, ни другого спортсмена, они оба в равной степени виноваты в случившемся, но вынесенное наказание не соответствует степени содеянного. Адекватным наказанием были бы жёлтые карточки обоим спортсменам», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Жюри во время заседания указало ещё на одно нарушение Червоткина: во время гонки он некорректно перестраивался, задевая лыжи соперников.