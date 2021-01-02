Норвежский эксперт прокомментировал новость о возможной дисквалификации Непряевой и Ступак

Эксперт норвежского телеканала TV 2 Петтер Скинстад поддержал позицию FIS, которая высказала намерение штрафовать и лишать аккредитации лыжников, которые нарушают масочный режим на «Тур де Ски». Ранее среди нарушителей издание Expressen назвало российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак.

«Очень хорошо, что FIS относится к этому серьёзно и предупреждает лыжников. Поддерживаю их в этом. Хотя признаюсь, что мне неизвестно, о каких именно нарушениях масочного режима идёт речь. В зависимости от этого будет и строгость наказания. Но нет сомнений в том, что если ситуация не изменится, то это лишь подтвердит, что проводить «Тур де Ски» во время пандемии коронавируса было нецелесообразно.

Что дальше? Жюри посмотрит собранные доказательства и отреагирует на них. Очень удивлюсь, если кого-то сразу же лишат аккредитации», — приводит слова Скинстада TV2.

Сборная Норвегии не принимает участия в «Тур де Ски» из-за опасения заразиться коронавирусом.