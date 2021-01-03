Александр Легков — о «Тур де Ски»: мы любим спорт за то, что он нам дарит эти мгновения

Олимпийский чемпион Александр Легков, который в сезоне-2020/2021 комментирует трансляции лыжных гонок, поделился эмоциями от второго дня «Тур де Ски» и яркой концовки мужского масс-старта. Боровшиеся за серебро Алексей Червоткин и Евгений Белов упали после столкновения на последнем спуске и остались без медалей.
«Жизнь — это мгновения, и мы любим спорт именно за то, что он нам дарит эти мгновения. За то, что сегодня на «Тур де Ски» мы летели на финиш и падали вместе с нашими ребятами, за то, что вместе с Александром Большуновым первыми пересекли финишную черту… Это был замечательный праздник, который нам подарили наши ребята, не правда ли?
P.S. Такая эмоциональная гонка забрала все силы, но! Помните, что я всегда говорю — тренировку никто не отменял! Друзья, катайтесь на лыжах, занимайтесь в зале, любите спорт, это так круто», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александра Легкова в «Инстаграме».
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