Сван объяснила, почему отказалась прыгать со Ступак и Диггинс для фото после финиша

Победительница женского масс-старта на «Тур де Ски» шведская лыжница Линн Сван объяснила, почему не стала прыгать, позируя фотографам после финиша, как это сделали призёры гонки – россиянка Юлия Ступак и американка Джессика Диггинс.

«Не вижу смысла прыгать. Они могут прыгать рядом со мной, но я прыгаю на батуте, а не в зоне финиша, здесь я предпочитаю дать ногам немного отдохнуть», — приводит слова Сван Expressen.

Фото: Federico Modica/Getty Images

Шведскую лыжницу поддержал присутствовавший на гонке эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Скинстад.

«Очень хорошо, что против этого кто-то бунтует. Есть фотографы-мужчины, которые просят женщин прыгнуть, но они не просят мужчин сделать то же самое. Понятно, что прыгнуть можно от счастья, но нельзя никого заставлять делать это только потому, что перед вами девушка. Это смешно», — сказал Скинстад.