Вяльбе: формой Непряевой в этом сезоне я недовольна, она должна выступать намного лучше

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о текущей форме Натальи Непряевой, которая заняла только 16-е место в классическом масс-старте на «Тур де Ски», став лишь пятой из россиянок. Накануне в спринте она не сумела выйти в финал.
«Что происходит с Непряевой? Сложно сказать, в пятницу я с ней общалась по итогам спринта, Наташа сказала, что они с Бородавко не обсуждали, почему не получилось выступить лучше. По отзывам Юрия Викторовича, Непряева хорошо тренировалась, каких-то проблем не было. Но её формой в этом сезоне я недовольна, по моему мнению, эта спортсменка должна выступать намного лучше.
Не думаю, что это горы или во всяком случае акклиматизация, потому что все приехали туда сильно заранее, уже всё должно было пройти», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».
Причины нелучшей формы подопечной объяснил и тренер Юрий Бородавко.
«Непряевой здесь, в горах, с её весом тяжело. Она и сама атлетичная спортсменка, и лишние килограммы присутствуют», — сказал Бородавко.
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