Вяльбе прокомментировала падение Белова и Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о падении Алексея Червоткина и Евгения Белова на последнем спуске масс-старта на «Тур де Ски». Обв лыжника претендовали на медали, а в итоге Белов стал восьмым, а к результату Червоткина прибавили 3 минуты, что соответствует 61-му времени. ФЛГР подала апелляцию на это решение жюри.

«На мой взгляд, вина за случившееся лежит на Алексее, у Жени же сзади глаз не было. Когда вы за рулём автомобиля, кто виноват, если один водитель въедет в другого сзади? Вот и тут такая же ситуация.

Начали выяснять отношения после инцидента? Отношения начал выяснять Алексей, Женя не высказывал претензий, после финиша он даже похлопал Алексея по плечу, так что эмоции показал лишь Червоткин.

Мы подали апелляцию, надеюсь, уже завтра её рассмотрят. Я очень переживала по поводу того, что санкции могут коснуться и Ивана Якимушкина, который, чтобы объехать упавших ребят, был вынужден выйти за пределы трассы. У него не было выбора — или так, или падать третьим. Но к Ивану у жюри не возникло никаких вопросов», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».