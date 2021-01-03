Рейс-директор FIS мог снять Непряеву и Ступак на спрятанный мобильный телефон

Директор сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём прокомментировал информацию о том, что лыжникам, которые нарушают масочный режим на «Тур де Ски», грозит дисквалификация. В частности, шведские СМИ сообщили, что санкции могут ожидать россиянок Наталью Непряеву и Юлию Ступак. По сведениям источника, сейчас FIS собирает доказательства.



«Я видел, как рейс-директор FIS Пьер Миньерей вёл съёмку на слегка спрятанный мобильный телефон. Так что некоторых спортсменов могут ждать сообщения от FIS. Это хорошо, что идёт борьба за соблюдение мер безопасности. Буду ли я жаловаться на нарушителей из других стран? Считаю, что в таких вопросах не следует проявлять беспечность. Вероятно, организаторы свяжутся с этой сборной и скажут, что видели, как их спортсмены нарушают регламент. Но я не хочу быть мелочным и указывать пальцем на людей, которые добиваются успехов на трассе», — приводит слова Бистрёма Expressen.