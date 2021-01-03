Линн Сван прокомментировала вторую подряд победу на «Тур де Ски» — 2021

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария).

«Было очень весело.Обожаю гонки классическим стилем. Планировала спокойно провести гонку, насколько это возможно. Старалась следить за соперницами, которые мощно шли в гору, но не тратила слишком много энергии. Когда поняла, что остался один круг, просто думала, что должна выиграть эту гонку. В целом был отличный масс-старт», — приводит слова Сван Faster Skier.

Второе место заняла россиянка Юлия Ступак, третьей стала американка Джессика Диггинс. Ещё три представительницы России попали в десятку лучших: Яна Кирпиченко стала седьмой, Алиса Жамбалова пришла к финишу восьмой, а Татьяна Сорина — десятой.

1 января Сван стала победительницей спринтерской гонки.