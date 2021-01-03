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Российская лыжница снялась с «Тур де Ски» из-за проблем с позвоночником

Российская лыжница снялась с «Тур де Ски» из-за проблем с позвоночником
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что из-за проблем с позвоночником лыжница Анна Жеребятьева пропустит не менее двух месяцев. Спортсменка вошла в состав сборной России на «Тур де Ски», но в квалификации спринтерской гонки стала последней. В масс-старте Анна уже не стартовала.

«Жеребятьева не стартовала по здоровью, у неё есть определённые проблемы. На сборе в Ливиньо с нами был физиотерапевт Сергей Вячеславович Чечиль, который с ней хорошо поработал. На сборе ничего не предвещало, у Анны был настрой соревноваться. Приехали сюда — и боли вернулись. Опасения, которые высказывал Чечиль, что лечение требует достаточно длительного времени, оправдались, и одно из условий — это покой. С позвоночником не шутят, на кону стоит здоровье спортсменки. Приняли решение, что она не будет соревноваться дальше.

В консультациях профессоров было сказано, что Анне в течение минимум двух месяцев нужен покой и определённое лечение у физиотерапевта. Никаких физических нагрузок, потому что есть проблема с перетягиванием одного позвонка. Это достаточно серьёзно, физическая нагрузка провоцирует возврат в прежнее состояние. Не хотелось бы говорить пессимистично, что сезон для неё завершён. Пока она будет продолжать лечение по приезде домой», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Многодневка «Тур де Ски» завершится 10 января.

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