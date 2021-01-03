Шведский журналист: Ступак даже не понимала, какую опасность представляет для других

Шведского журналист Томас Петтерссон прокомментировал инцидент, случившийся с российской лыжницей Юлией Ступак после масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Спортсменка нарушила правило, касающееся обязательного ношения маски.

«Ступак, ранее выступавшая под фамилией Белорукова, была так счастлива после финиша! Она излучала эйфорию перед российскими телевизионщиками. Это прекрасная сцена, за одним исключением: из-за бурной радости Юлия Ступак, очевидно, забыла надеть маску. Более того, у неё её даже не было.

Она весело щебетала в интервью, прыгала на стадионе, даже не понимая, какую опасность представляет для других в этот момент. Если инспектор FIS задокументировал нарушение со стороны Ступак, россиянку могут выгнать с «Тур де Ски». И это стало бы спортивной трагедией.



Внезапно стало очевидно, как грустно всё может закончиться. Из-за безграничной радости лыжница обо всём забыла, а теперь её могут заставить паковать лыжи и отправить домой. Так что, пожалуйста, Ступак и другие: теперь надевайте маски, хорошо?» — написал Петерссон в своей статье на сайте Expressen.

Ступак в масс-старте заняла второе место. Победу одержала шведка Линн Сван.