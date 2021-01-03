Норвежский эксперт: Большунов всё контролирует, пока самые сложные соперники остались дома
Эксперт норвежского телеканала TV 2 Петтер Скинстад прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Действующий победитель многодневки на 23 секунды опередил серебряного призёра швейцарца Дарио Колонью.
«Он выступил так, как все ожидали. Большунов всё контролирует, пока самые сложные соперники остались дома», — приводит слова Скинстада TV2.
Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за опасений заражения коронавирусом.
Второе место в масс-старте занял швейцарец Дарио Колонья. Тройку призёров замкнул представитель России Иван Якимушкин. Большунов возглавил общий зачёт «Тур де Ски». Многодневка завершится 10 января.
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