Норвежский эксперт: Большунов всё контролирует, пока самые сложные соперники остались дома

Эксперт норвежского телеканала TV 2 Петтер Скинстад прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Действующий победитель многодневки на 23 секунды опередил серебряного призёра швейцарца Дарио Колонью.

«Он выступил так, как все ожидали. Большунов всё контролирует, пока самые сложные соперники остались дома», — приводит слова Скинстада TV2.

Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за опасений заражения коронавирусом.

Второе место в масс-старте занял швейцарец Дарио Колонья. Тройку призёров замкнул представитель России Иван Якимушкин. Большунов возглавил общий зачёт «Тур де Ски». Многодневка завершится 10 января.