«Ругаться было необязательно». Бьорген — о падении российских лыжников на «Тур де Ски»

Восьмикратная олимпийская чемпионка бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала инцидент с падением российских лыжников в масс-старте на «Тур де Ски».
Гонку уверенно выиграл Александр Большунов. Призовые места со швейцарцем Дарио Колоньей оспаривали сразу три россиянина — Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. На последнем спуске Белов и Червоткин упали. Объезжая их, Якимушкин выехал с трассы, но сумел финишировать третьим, вслед за Колоньей. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе, пропуская вперёд соперников.
«Полагаю, сейчас они испытывают разочарование и злость. Им нужно выяснить всё между собой и оставить это позади. Ругаться во время гонки было необязательно.
Был непростой поворот. Может быть, его следовало пройти спокойнее, чтобы борьба шла до самого конца", — приводит слова Бьорген TV2.
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