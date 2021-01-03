«Ругаться было необязательно». Бьорген — о падении российских лыжников на «Тур де Ски»

Восьмикратная олимпийская чемпионка бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала инцидент с падением российских лыжников в масс-старте на «Тур де Ски».

Гонку уверенно выиграл Александр Большунов. Призовые места со швейцарцем Дарио Колоньей оспаривали сразу три россиянина — Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. На последнем спуске Белов и Червоткин упали. Объезжая их, Якимушкин выехал с трассы, но сумел финишировать третьим, вслед за Колоньей. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе, пропуская вперёд соперников.

«Полагаю, сейчас они испытывают разочарование и злость. Им нужно выяснить всё между собой и оставить это позади. Ругаться во время гонки было необязательно.

Был непростой поворот. Может быть, его следовало пройти спокойнее, чтобы борьба шла до самого конца", — приводит слова Бьорген TV2.