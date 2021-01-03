Норвежский эксперт: вряд ли после такого российские лыжники будут лучше сотрудничать

Эксперт норвежского телеканала TV 2 Петтер Скинстад прокомментировал инцидент с российскими лыжниками на финише масс-старта этапа «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария).

На последнем спуске в результате столкновения упали Евгений Белов и Алексей Червоткин. Российский лыжник Иван Якимушкин, объезжая их, выехал с трассы, но сумел финишировать третьим, вслед за Дарио Колоньей. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе, пропуская вперёд соперников.

«В одной сборной может быть много команд. Между ними могут быть культурные различия и плохая атмосфера, несмотря на то что они выступают за одну страну. Вряд ли после такого российские лыжники будут лучше сотрудничать друг с другом», — приводит слова Скинстада TV2.

Победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов.