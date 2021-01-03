Непряева и Ступак не будут дисквалифицированы за нарушение масочного режима

Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак не будут дисквалифицированы за нарушение масочного режима после масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария).



«Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», — приводит сообщение FIS ТАСС.



Напомним, норвежские лыжники из-за риска заразиться коронавирусом решили отказаться от участия в этапах «Тур де Ски».

Многодневка стартовала в первый день нового года. Соревнования продлятся до 10 января.



Ступак в масс-старте заняла второе место, Непряева стала 16-й. Победу одержала шведка Линн Сван.