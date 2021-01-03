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Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев — 2-й. Спицов – 4-й

Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев — 2-й. Спицов – 4-й
Другие / Лыжный спорт 0
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На многодневке «Тур де Ски» завершился очередной этап. Победителем гонки преследования стал российский лыжник Александр Большунов, стартовавший первым. Артём Мальцев занял второе место. Он уступил победителю 53,7 секунды. Тройку лучших замкнул французский лыжник Морис Манифика.

«Тур де Ски». Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль.

1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1
2. Артём Мальцев (Россия) — +53,7
3. Морис Манифика (Франция)- +1,07.0
4. Денис Спицов (Россия) — +1,10.7
5. Иван Якимушкин (Россия)- +1,34.2
6. Дарио Колонья (Швейцария) – + 1,34.7
7. Клеман Парисс (Франция)- + 1,48,8
8. Федерико Пеллегрино (Италия)- + 2,08.3
9. Жан-Марк Гайяр (Франция) — + 2,13.9
10. Адриен Бакшайдер (Франция) — + 2,14.1
12. Евгений Белов (Россия)- + 2,20.6
21. Андрей Мельниченко (Россия)- + 3,26.1
24. Илья Семиков (Россия)- + 3,34.0
26. Александр Терентьев (Россия)- + 3,39.9
39. Глеб Ретивых (Россия)- +4,31.0

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 1, Валь-Мюстайр, Швейцария
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Гонка преследования
03 января 2021, воскресенье. 13:35 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
32:11.1
2
Артём Мальцев
Россия
+53.7
3
Морис Манифика
Франция
+1:07.0
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