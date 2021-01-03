Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев — 2-й. Спицов – 4-й

На многодневке «Тур де Ски» завершился очередной этап. Победителем гонки преследования стал российский лыжник Александр Большунов, стартовавший первым. Артём Мальцев занял второе место. Он уступил победителю 53,7 секунды. Тройку лучших замкнул французский лыжник Морис Манифика.

«Тур де Ски». Мужчины. Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль.

1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1

2. Артём Мальцев (Россия) — +53,7

3. Морис Манифика (Франция)- +1,07.0

4. Денис Спицов (Россия) — +1,10.7

5. Иван Якимушкин (Россия)- +1,34.2

6. Дарио Колонья (Швейцария) – + 1,34.7

7. Клеман Парисс (Франция)- + 1,48,8

8. Федерико Пеллегрино (Италия)- + 2,08.3

9. Жан-Марк Гайяр (Франция) — + 2,13.9

10. Адриен Бакшайдер (Франция) — + 2,14.1

12. Евгений Белов (Россия)- + 2,20.6

21. Андрей Мельниченко (Россия)- + 3,26.1

24. Илья Семиков (Россия)- + 3,34.0

26. Александр Терентьев (Россия)- + 3,39.9

39. Глеб Ретивых (Россия)- +4,31.0