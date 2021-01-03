Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе «Тур де Ски»

Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем гонки преследования на этапе «Тур де Ски» Валь-Мюстайра (Швейцария), прокомментировал свой результат.

«Не сказал бы, что победа делась легко. Сегодня пришлось потрудиться, особенно на последних кругах было очень тяжело. Всё-таки рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. У меня неплохое положение в общем зачёте. Впереди ещё много гонок, так что будем дальше бороться", — сказал Большунов после гонки.

Напомним, Большунов финишировал с показателем 32.11,1. Вторым стал россиянин Артём Мальцев, уступив Александру 53,7 секунды. Тройку лучших замкнул французский лыжник Морис Манифика (+1,07.0). Россияне Денис Спицов и Иван Якимушкин пришли к финишу четвёртым и пятым соответственно.

Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев — 2-й. Спицов – 4-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021