Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем гонки преследования на этапе «Тур де Ски» Валь-Мюстайра (Швейцария), прокомментировал свой результат.
«Не сказал бы, что победа делась легко. Сегодня пришлось потрудиться, особенно на последних кругах было очень тяжело. Всё-таки рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. У меня неплохое положение в общем зачёте. Впереди ещё много гонок, так что будем дальше бороться", — сказал Большунов после гонки.
Напомним, Большунов финишировал с показателем 32.11,1. Вторым стал россиянин Артём Мальцев, уступив Александру 53,7 секунды. Тройку лучших замкнул французский лыжник Морис Манифика (+1,07.0). Россияне Денис Спицов и Иван Якимушкин пришли к финишу четвёртым и пятым соответственно.
- 3 января 2021
-
15:26
-
14:52
-
14:28
-
14:10
-
13:39
-
12:34
-
12:11
-
11:50
-
11:36
-
10:48
-
10:21
-
09:34
-
01:31
-
01:06
-
00:49
-
00:38
-
00:25
-
00:01
- 2 января 2021
-
23:46
-
23:27
-
22:46
-
21:31
-
21:09
-
20:44
-
20:30
-
20:13
-
19:52
-
19:38
-
19:16
-
18:56
-
18:45
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
17:55