Россия заплатит штраф за нарушения масочного режима

Лыжные сборные России, Швеции и Франции заплатят штраф за нарушение масочного режима на этапе «Тур де Ски», информирует sportxpressen.se.

Представители этих стран были замечены без масок на первом этапе многодневки в Валь-Мюстайре (Швейцария), который стартовал 1 января. Сумма штрафа составляет 250 швейцарских франков для каждой страны (чуть больше € 230).

Напомним, сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак могут быть дисквалифицированы за нарушение масочного режима после масс-старта на этапе многодневки. Однако сегодня, 3 января, стало известно, что их не будут снимать с «Тур де Ски» за это нарушение.



Многодневка стартовала в первый день нового года. Соревнования продлятся до 10 января.