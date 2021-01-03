Россия заплатит штраф за нарушения масочного режима
Лыжные сборные России, Швеции и Франции заплатят штраф за нарушение масочного режима на этапе «Тур де Ски», информирует sportxpressen.se.
Представители этих стран были замечены без масок на первом этапе многодневки в Валь-Мюстайре (Швейцария), который стартовал 1 января. Сумма штрафа составляет 250 швейцарских франков для каждой страны (чуть больше € 230).
Напомним, сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак могут быть дисквалифицированы за нарушение масочного режима после масс-старта на этапе многодневки. Однако сегодня, 3 января, стало известно, что их не будут снимать с «Тур де Ски» за это нарушение.
Многодневка стартовала в первый день нового года. Соревнования продлятся до 10 января.
Непряева и Ступак не будут дисквалифицированы за нарушение масочного режима
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