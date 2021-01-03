Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев – 2-й, Спицов – 4-й

Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски». Победителем гонки преследования стал российский лыжник Александр Большунов. Артём Мальцев занял второе место. Он уступил победителю 53,7 секунды. Тройку лучших замкнул французский лыжник Морис Манифика.



На первом месте после трёх этапов располагается Большунов. Мальцев, находящийся на втором месте, отстаёт от соотечественника на 53 секунды. На третьем месте располагается францус Морис Манифика. В первой десятке находится ещё один россиянин: Артём Мальцев занимает 5-ю строчку.



Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Мужчины. Общий зачёт



1. Александр Большунов (Россия) – 1:08.30

2. Артм Мальцев (Россия) – 0,53

3. Морис Манифика (Франция) – 1,07

4. Денис Спицов (Россия) – 1,10

5. Иван Якимушкин (Россия) – 1,34

5. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,34

7. Клеман Парисс (Франция) – 1,48

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,08

12. Евгений Белов (Россия) – 2,20...

21. Андрей Мельниченко (Россия) – 3,26...

24. Илья Семиков (Россия) – 3,34...

26. Александр Терентьев (Россия) – 3,40...

39. Глеб Ретивых (Россия) – 4,31...

47. Алексей Червоткин (Россия) – 5,26

Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе «Тур де Ски»