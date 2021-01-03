Бородавко: пропуск Норвегией «Тур де Ски» — саботаж. Думаю, они кусают локти

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в многодневной гонке «Тур де Ски». Напомним, норвежцы отказались от участия в соревнованиях из-за опасений заразиться коронавирусом.
«Мы сразу высказали своё мнение, что это, скажем так, саботаж. Трудно представить, о чём они думали. Так получилось, что их здесь нет, праздник проходит без них. Думаю, многие из них, прежде всего руководители и спортсмены, кусают локти, хотят попасть сюда. Иначе для чего тренируются спортсмены? Не для того, чтобы сидеть дома. Все в одинаковых условиях, никто не требовал отдельных преференций для своих команд. В плане контроля за коронавирусом на «Тур де Ски» всё жёстко, но справедливо: масочный контроль, тесты.
Конечно, с присутствием норвежцев соревнования были бы более зрелищными. Безусловно, спортсмены хотят соревноваться с сильнейшими. Когда норвежская команда отказалась от участия, мы высказывали своё сожаление», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
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