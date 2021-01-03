Бородавко: гонка преследования не была для Большунова лёгкой прогулкой
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в гонке преследования на многодневке «Тур де Ски». Второе место занял Артём Мальцев, который уступил соотечественнику 53,7 секунды.
«Гандикап с прежних гонок у него был внушительный, он его удерживал, на финише получилось чуть меньше минуты, но это незначительный проигрыш. Нельзя сказать, что эта гонка была для него лёгкой прогулкой — он также терпел, работал, старался показывать хорошее время, сохранить то преимущество, которое он завоевал.
«Тур» только набирает обороты, прошло лишь три гонки, успокаиваться пока рано и надо готовиться к заключительным этапам", — приводит слова Бородавко ТАСС.
Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».
Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев – 2-й, Спицов – 4-й
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