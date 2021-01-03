Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко: гонка преследования не была для Большунова лёгкой прогулкой

Бородавко: гонка преследования не была для Большунова лёгкой прогулкой
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в гонке преследования на многодневке «Тур де Ски». Второе место занял Артём Мальцев, который уступил соотечественнику 53,7 секунды.

«Гандикап с прежних гонок у него был внушительный, он его удерживал, на финише получилось чуть меньше минуты, но это незначительный проигрыш. Нельзя сказать, что эта гонка была для него лёгкой прогулкой — он также терпел, работал, старался показывать хорошее время, сохранить то преимущество, которое он завоевал.

«Тур» только набирает обороты, прошло лишь три гонки, успокаиваться пока рано и надо готовиться к заключительным этапам", — приводит слова Бородавко ТАСС.

Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».

Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев – 2-й, Спицов – 4-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021