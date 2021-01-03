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FIS отклонила апелляцию Федерации лыжных гонок России на наказание Червоткина

FIS отклонила апелляцию Федерации лыжных гонок России на наказание Червоткина
Другие / Лыжный спорт 0
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на наказание Алексея Червоткина за столкновение с Евгением Беловым на последнем спуске масс-старта на «Тур де Ски». Оба лыжника претендовали на медали, а в итоге Белов стал восьмым, а к результату Червоткина прибавили три минуты, что соответствует 61-му времени. Об этом сообщил тренер команды Юрий Бородавко.

«Ситуация непонятная. Апелляцию отклонили, но в то же время после другого аналогичного столкновения никого не наказали. Это ни в какие ворота не лезет, нужно поставить под сомнение квалификацию судей, которые оценивали этот эпизод.

С моей точкой зрения вчера согласились, но наказание оставили без изменений. Жаль, ведь Червоткин был одним из претендентов на призовые места», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Вяльбе прокомментировала падение Белова и Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»
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