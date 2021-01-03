«Кажется, исход многодневки уже решён». Клебо — о выступлении Большунова на «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал выступление россиянина Александра Большунова на многодневке «Тур де Ски». Напомним, сборная Норвегии снялась с соревнований.
«Конечно, это впечатляет. Мы знали, что он будет бежать быстро, что он хорошо выступает на высоте, так что это ни в коем случае не шок. Он был фаворитом с самого начала. Есть ощущение, что исход многодневки уже решен. Очень впечатляюще, больше ничего не скажешь.
Досадно смотреть гонки по телевизору, когда хотелось бы самому находиться там и дать бой Большунову. Если бы там был я, то попытался бы что-то сделать, хотя другие наверняка тоже пробовали. Тяжело смотреть, как он просто улетает от пелотона. Но будем надеяться, что мы вернёмся чуть позже этой зимой и окажем ему сопротивление», – сказал Клебо в эфире TV2.
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