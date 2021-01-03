Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Легков считает высокими шансы лыжницы Сориной на попадание в тройку лучших на «Тур де Ски»

Легков считает высокими шансы лыжницы Сориной на попадание в тройку лучших на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион Александр Легков верит, что россиянка Татьяна Сорина может попасть в тройку лучших по итогам многодневки «Тур де Ски».

«У неё ещё есть возможность соревноваться, выигрывать, перегонять соперниц, потому что много раз такое было на практике, когда я на „Тур де Ски“ стартовал 10-м на последнюю гору с отрывом в две минуты, а в итоге приезжал вторым, и 40 секунд оставалось. Всё ещё возможно, впереди интересные гонки, и борьба продолжается. Просто круг лидеров становится более ясным», — передаёт слова Легкова ТАСС.

По итогам трёх гонок «Тур де Ски» Татьяна Сорина занимает в общем зачёте многодневки седьмое место. Лидирующей Джессике Диггинс из США она уступает 1 минуту и 15 секунд.

Легков: Непряеву нельзя вычёркивать из списка претенденток на победу в «Тур де Ски»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021