Легков считает высокими шансы лыжницы Сориной на попадание в тройку лучших на «Тур де Ски»
Олимпийский чемпион Александр Легков верит, что россиянка Татьяна Сорина может попасть в тройку лучших по итогам многодневки «Тур де Ски».
«У неё ещё есть возможность соревноваться, выигрывать, перегонять соперниц, потому что много раз такое было на практике, когда я на „Тур де Ски“ стартовал 10-м на последнюю гору с отрывом в две минуты, а в итоге приезжал вторым, и 40 секунд оставалось. Всё ещё возможно, впереди интересные гонки, и борьба продолжается. Просто круг лидеров становится более ясным», — передаёт слова Легкова ТАСС.
По итогам трёх гонок «Тур де Ски» Татьяна Сорина занимает в общем зачёте многодневки седьмое место. Лидирующей Джессике Диггинс из США она уступает 1 минуту и 15 секунд.
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