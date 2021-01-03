У члена сборной Франции на «Тур де Ски» обнаружен коронавирус

Результат на коронавирус одного из сотрудников французской команды на «Тур де Ски» показал положительный результат. Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).



Заражённый был немедленно был изолирован, а все, кто тесно с ним контактировал в последние дни, были помещены на карантин.



Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 5 января в Тоблахе (Италия). Этап, который станет вторым на многодневке, включает в себя индивидуальные гонки и гонки преследования. С 8 по 10 января пройдёт третий этап «Тур де Ски».

Лидером общего зачёта «Тур де Ски» среди мужчин является россиянин Александр Большунов. Вторым идёт ещё один представитель России Артём Мальцев. В первой пятёрке сразу четыре россиянина.