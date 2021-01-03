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У члена сборной Франции на «Тур де Ски» обнаружен коронавирус

У члена сборной Франции на «Тур де Ски» обнаружен коронавирус
Другие / Лыжный спорт 0

Результат на коронавирус одного из сотрудников французской команды на «Тур де Ски» показал положительный результат. Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Заражённый был немедленно был изолирован, а все, кто тесно с ним контактировал в последние дни, были помещены на карантин.

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 5 января в Тоблахе (Италия). Этап, который станет вторым на многодневке, включает в себя индивидуальные гонки и гонки преследования. С 8 по 10 января пройдёт третий этап «Тур де Ски».

Лидером общего зачёта «Тур де Ски» среди мужчин является россиянин Александр Большунов. Вторым идёт ещё один представитель России Артём Мальцев. В первой пятёрке сразу четыре россиянина.

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