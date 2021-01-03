Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Календарь «Тур де Ски» — 2021

«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

С 1 по 10 января 2021 года в Швейцарии и Италии продолжается многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Транслировать «Тур де Ски» будут телеканалы Eurosport и «Матч ТВ».

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

5 января. Тоблах, Италия
15:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1).
16:45. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль (Eurosport 1).

6 января. Тоблах, Италия
15:30. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1).
16:40. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1)

8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.

9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль.

10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль.

Лидером мужского общего зачёта «Тур де Ски» является россиянин Александр Большунов. Вторым идёт ещё один представитель России Артём Мальцев. В первой пятёрке сразу четыре россиянина.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021