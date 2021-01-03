«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций

С 1 по 10 января 2021 года в Швейцарии и Италии продолжается многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Транслировать «Тур де Ски» будут телеканалы Eurosport и «Матч ТВ».



Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»



5 января. Тоблах, Италия

15:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1).

16:45. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль (Eurosport 1).



6 января. Тоблах, Италия

15:30. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1).

16:40. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1)



8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.



9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.

15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль.



10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль.



Лидером мужского общего зачёта «Тур де Ски» является россиянин Александр Большунов. Вторым идёт ещё один представитель России Артём Мальцев. В первой пятёрке сразу четыре россиянина.