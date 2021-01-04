Бьорген: давно не видела таких мощных лыжников, как Большунов. А ему ведь всего 24 года

Восьмикратная олимпийская чемпионка бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала успешные выступления в сезона-2020/2021 россиянина Александра Большунова.
«Если говорить о гонке преследования на „Тур де Ски“, то Александр прошёл её очень умно — на подъёмах он экономил силы, при этом на спусках ускорялся. Я уже давно не видела в мужских соревнованиях таких мощных лыжников.
Для Большунова неважно, как складываются обстоятельства — он может бежать как в собственном темпе, так и в любом другом. В любом, в котором ему удобно. При всём этом он невероятно хладнокровен и сохраняет спокойствие невзирая ни на что.
Я впечатлена, как он отыгрывает время на дистанции. А ему всего лишь 24 года», — цитирует Бьорген VG.
Напомним, Большунов лидирует как в общем зачёте Кубка мира, так и в зачёте многодневки «Тур де Ски».
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