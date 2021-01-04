Джессика Диггинс отреагировала на захват лидерства в общем зачёте «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в гонке преследования на «Тур де Ски». Благодаря этому результату она возглавила общий зачёт многодневки.
«Какой чудесный день! Я была так рада ехать рядом с Роси Бреннен, мы могли помогать друг другу. Я старалась помогать группе, но после подъёма мне потребовалось несколько кругов, чтобы восстановить ноги. На последнем круге я осознала, что главные подъёмы остались позади и я могу ещё прибавить, не боясь провалиться.
Было здорово одержать победу благодаря спринтерскому рывку и получить жёлтую майку лидера. Мне важно не оказывать давление на саму себя и двигаться от этапа к этапу. Однако также важно не относиться к столь особенным моментам как к должному. Я наслаждаюсь этими моментами, так как знаю, как много людей трудились, чтобы я была здесь", — цитирует Диггинс Faster Skier.
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