Марит Бьорген раскритиковала Фриду Карлссон после гонки преследования на «Тур де Ски»

Восьмикратная олимпийская чемпионка бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген раскритиковала тактику шведки Фриды Карлссон в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Фрида финишировала третьей, победу одержала американка Джессика Диггинс, а второй стала её соотечественница Роси Бреннен.

«Джессика провела гонку очень умно, а Фрида тратила слишком много энергии, желая выйти вперёд. Она была впереди почти три с половиной круга, но затем её преследовательницы получили то, что хотели. Это была тактическая ошибка Фриды», — приводит слова Бьорген NRK.

Диггинс возглавила общий зачёт «Тур де Ски». Карлссон идёт третьей с отставанием в 10 секунд. Россиянка Юлия Ступак поднялась на пятое место (отставание от лидера — 59 секунд).