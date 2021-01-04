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Фрида Карлссон ответила критикам после гонки преследования на «Тур де Ски»

Фрида Карлссон ответила критикам после гонки преследования на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на критику в свой адрес после гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Ряд экспертов, включая восьмикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген, упрекнули Фриду в излишней трате энергии и чрезмерном желании непременно идти первой в ходе гонки. В итоге шведка финишировала третьей.

«Что бы я ни делала, это всё равно считают неправильным. Но я не могу сказать, что недовольна выбранной тактикой. Не думаю, что смогла бы добиться лучшего результата, если бы другие ушли в отрыв. Я считаю, что поступила правильно», — приводит слова Карлссон Expressen.

Победительницей гонки стала американка Джессика Диггинс. Второе место заняла её соотечественница Роси Бреннен.

Марит Бьорген раскритиковала Фриду Карлссон после гонки преследования на «Тур де Ски»
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