Фрида Карлссон ответила критикам после гонки преследования на «Тур де Ски»

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на критику в свой адрес после гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Ряд экспертов, включая восьмикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген, упрекнули Фриду в излишней трате энергии и чрезмерном желании непременно идти первой в ходе гонки. В итоге шведка финишировала третьей.

«Что бы я ни делала, это всё равно считают неправильным. Но я не могу сказать, что недовольна выбранной тактикой. Не думаю, что смогла бы добиться лучшего результата, если бы другие ушли в отрыв. Я считаю, что поступила правильно», — приводит слова Карлссон Expressen.

Победительницей гонки стала американка Джессика Диггинс. Второе место заняла её соотечественница Роси Бреннен.