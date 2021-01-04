Маркус Крамер отреагировал на известие о штрафе для сборной России на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение FIS оштрафовать команду на 250 швейцарских франков (чуть больше € 230) за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Аналогичное наказание получили сборные Швеции и Франции.

«Думаю, это правильное решение, потому что представители FIS каждый день рассказывают об этом правиле на встрече с командами. Теперь все должны понять и принять эти правила. Правила нужно соблюдать. Если же кто-то их нарушает, то должно следовать наказание», — приводит слова Крамера NRK.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак могут быть дисквалифицированы за нарушение масочного режима после масс-старта на этапе многодневки.