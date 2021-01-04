Маркус Крамер отреагировал на известие о штрафе для сборной России на «Тур де Ски»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение FIS оштрафовать команду на 250 швейцарских франков (чуть больше € 230) за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Аналогичное наказание получили сборные Швеции и Франции.
«Думаю, это правильное решение, потому что представители FIS каждый день рассказывают об этом правиле на встрече с командами. Теперь все должны понять и принять эти правила. Правила нужно соблюдать. Если же кто-то их нарушает, то должно следовать наказание», — приводит слова Крамера NRK.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак могут быть дисквалифицированы за нарушение масочного режима после масс-старта на этапе многодневки.
Россия заплатит штраф за нарушения масочного режима
Рекомендуем вам
- 4 января 2021
-
13:01
-
12:48
-
11:56
-
11:39
-
11:26
-
10:47
-
10:20
-
09:52
-
00:44
- 3 января 2021
-
23:58
-
23:41
-
22:12
-
21:28
-
18:42
-
18:21
-
17:53
-
17:17
-
17:11
-
16:21
-
15:26
-
14:52
-
14:28
-
14:10
-
13:39
-
12:34
-
12:11
-
11:50
-
11:36
-
10:48
-
10:21
-
09:34
-
01:31
-
01:06
-
00:49
-
00:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам