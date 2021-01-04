«Люди из FIS сами ходили без масок». В сборной Швеции недовольны штрафом на «Тур де Ски»

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём сообщил, что команда недовольна решением FIS о штрафе в 250 швейцарских франков (чуть больше € 230) за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Аналогичное наказание получили сборные России и Франции.

«В нашем случае дело было в том, что смазчик вышел без маски после проверки лыж. Он просто хотел сменить лыжи. Не нужно надевать маску, если ты катаешься на лыжах. Ему было бы сложно ехать с ней.

Я не знаю, возможно ли подать апелляцию, но мы обсудим это с жюри. Мы видели, как люди из FIS сами ходили без масок. Важно, чтобы у нас был налажен диалог. Я видел много людей без масок. Если бы я их всех сфотографировал и отправил снимки жюри, это было бы неправильно. Самое важное — серьёзный подход, чтобы никто не заразился. Однако если нас лишат аккредитации из-за маски, это неверный путь", — цитирует Бистрёма NRK.