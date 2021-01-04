Норвежский комментатор: Большунов на спусках был настоящим зверем

Норвежский комментатор Мариус Шельбек отреагировал на уверенную победу россиянина Александра Большунова в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Действующий победитель многодневки на 53 секунды опередил ближайшего преследователя, соотечественника Артёма Мальцева. Тройку призёров замкнул французский лыжник Морис Манифика.

«Большунов мастерски провёл эту гонку. Он контролировал ситуацию со старта и до финиша. Он всё держал под контролем на подъёмах и был настоящим зверем на спусках», — приводит слова Шельбека TV2.

Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски». Вторым идёт Мальцев, третьим — Манифика. В первой десятке находятся ещё два россиянина — Денис Спицов (4-е место) и Иван Якимушкин (5-е).