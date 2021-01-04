Норвежский эксперт: Большунов подтвердил, что является суперфаворитом «Тур де Ски»

Эксперт норвежского телеканала TV 2 Петтер Скинстад прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария). Действующий победитель многодневки опередил ставшего вторым соотечественника Артёма Мальцева на 53 секунды.

«Большунов провёл гонку очень уверенно. Это был не суперстарт в его исполнении, но получилось уверенно. Никаких больших групп преследователей и близко не было. Большунов подтвердил, что является суперфаворитом „Тур де Ски“ в общем зачёте», — приводит слова Скинстада TV2.

Большунов лидирует в общем зачёте «Тур де Ски». Вторым идёт Мальцев, третьим — француз Морис Манифика. В первой десятке находятся ещё два россиянина — Денис Спицов (4-е место) и Иван Якимушкин (5-е).