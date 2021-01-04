Крамер: Червоткина наказали сразу за два эпизода

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что Алексей Червоткин получил трёхминутный штраф на «Тур де Ски» не только за столкновение с Евгением Беловым, но и за ещё один эпизод.

«Червоткина ведь дисквалифицировали сразу за два эпизода: метров за 500 до того спуска, где они упали, он поменял лыжню и помешал одному из гонщиков. Но при этом я считаю, что три минуты штрафа – это слишком много. Вполне достаточно было бы жёлтой карточки или хотя бы минутного штрафа.

Знаю, что Белов и Червоткин поговорили вечером. Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей.

Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они, вместо того чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но, мне кажется, просто оба были в шоке», — цитирует Крамера «Спорт-экспресс».