Крамер: Червоткина наказали сразу за два эпизода

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что Алексей Червоткин получил трёхминутный штраф на «Тур де Ски» не только за столкновение с Евгением Беловым, но и за ещё один эпизод.
«Червоткина ведь дисквалифицировали сразу за два эпизода: метров за 500 до того спуска, где они упали, он поменял лыжню и помешал одному из гонщиков. Но при этом я считаю, что три минуты штрафа – это слишком много. Вполне достаточно было бы жёлтой карточки или хотя бы минутного штрафа.
Знаю, что Белов и Червоткин поговорили вечером. Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей.
Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они, вместо того чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но, мне кажется, просто оба были в шоке», — цитирует Крамера «Спорт-экспресс».
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