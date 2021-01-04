Бородавко посоветовал Непряевой избавиться от лишнего веса

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о проблемах Натальи Непряевой, которая после трёх этапов «Тур де Ски» занимает 11-е место в общем зачёте, уступая лидирующей американке Джессике Диггинс 1 минуту 34 секунды.

«Проблема пока есть, скажем так. И она заключается в том, что лишний вес применительно к Непряевой — это не жировая прослойка, а мышцы.

Наташа всегда была крупной спортсменкой, мышечной. Просто сейчас она почувствовала, что называется, на собственной шкуре, что лишний вес — это очень тяжёлый груз, который приходится тащить на себе. Значит, нужно от него избавляться. Но дело в том, что мышечная масса быстро не уходит: нужны жёсткие тренировки, чтобы она сгорела. Или жёсткие соревнования», — цитирует Бородавко «RT на русском».