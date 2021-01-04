Бородавко объяснил, почему отсутствие норвежцев на «Тур де Ски» — минус для Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему, по его мнению, отсутствие на «Тур де Ски» представителей сборной Норвегии не идёт на пользу лидеру российской команды Александру Большунову. После трёх этапов Большунов возглавляет общий зачёт, опережая соотечественника Артёма Мальцева на 53 секунды.

«Для его самооценки и досконального понимания своего собственного состояния — безусловный минус. Норвежцы, вне всякого сомнения, в списке соперников стоят на первом месте, и видеть, в каких кондициях находятся твои конкуренты, всегда полезно: помогает добиться нужного психологического настроя.

Не имея возможности оценивать их воочию, трудно понять, насколько хорошо они готовы и чего от них ждать. Можно только предполагать. С другой стороны, тех соперников, что остались, я бы не стал называть слабыми. «Тур де Ски» — точно не прогулка в этом отношении», — цитирует Бородавко «RT на русском».