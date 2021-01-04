Йоханнес Клебо выступит на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выступит на этапах Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция), сообщает NRK со ссылкой на тренера спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильда Монсена.
Сообщается, что в Лахти главной задачей Клебо станет отбор на чемпионат мира в скиатлоне, в Фалуне — победа в спринте.
Напомним, что сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в декабре из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. Помимо этого сборная Норвегии приняла решение пропустить многодневку «Тур де Ски», которая завершится 10 января.
Этап Кубка мира в Лахти пройдёт с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.
«Кажется, исход многодневки уже решён». Клебо — о выступлении Большунова на «Тур де Ски»
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