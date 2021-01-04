Российский саночник, получивший травму на этапе КМ в Германии, выписан из больницы

Российский саночник Матвей Пересторонин, который получил травму во время заезда на этапе Кубка мира в Кёнигзее (Германия), выписан из больницы, сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

«Вчера отпустили Матвея из больницы, сейчас он находится в отеле в Кёнигзее. Врачи сказали, что ему нужна неделя на восстановление. И после этого ограничений никаких нет. Были нехорошие подозрения на сотрясение мозга, обследовали его внимательно, но ничего не обнаружилось. Теперь он будет дышать свежим воздухом и восстанавливаться, если что, то клиника рядом. Потом возьмём его с собой в Оберхоф, посмотрим, как он будет себя чувствовать на трассе. Парень молодой, кто знает, что случиться, может, стресс. Если будут сомнения, мы снимем его с соревнований.



Матвей сказал, что чувствует себя нормально. Единственное, что после падения он не помнил, что случилось, это нас и испугало. Немецкие врачи сказали, что всё в порядке. Для них этот случай не новый, есть доверие», — приводит слова Чудинова «Р-Спорт».