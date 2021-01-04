Российский саночник, получивший травму на этапе КМ в Германии, выписан из больницы

Российский саночник Матвей Пересторонин, который получил травму во время заезда на этапе Кубка мира в Кёнигзее (Германия), выписан из больницы, сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
«Вчера отпустили Матвея из больницы, сейчас он находится в отеле в Кёнигзее. Врачи сказали, что ему нужна неделя на восстановление. И после этого ограничений никаких нет. Были нехорошие подозрения на сотрясение мозга, обследовали его внимательно, но ничего не обнаружилось. Теперь он будет дышать свежим воздухом и восстанавливаться, если что, то клиника рядом. Потом возьмём его с собой в Оберхоф, посмотрим, как он будет себя чувствовать на трассе. Парень молодой, кто знает, что случиться, может, стресс. Если будут сомнения, мы снимем его с соревнований.
Матвей сказал, что чувствует себя нормально. Единственное, что после падения он не помнил, что случилось, это нас и испугало. Немецкие врачи сказали, что всё в порядке. Для них этот случай не новый, есть доверие», — приводит слова Чудинова «Р-Спорт».
- 4 января 2021
-
19:58
-
18:50
-
17:25
-
15:28
-
15:24
-
14:23
-
13:39
-
13:01
-
12:48
-
11:56
-
11:39
-
11:26
-
10:47
-
10:20
-
09:52
-
00:44
- 3 января 2021
-
23:58
-
23:41
-
22:12
-
21:28
-
18:42
-
18:21
-
17:53
-
17:17
-
17:11
-
16:21
-
15:26
-
14:52
-
14:28
-
14:10
-
13:39
-
12:34
-
12:11
-
11:50
-
11:36