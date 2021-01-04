Названо имя представителя сборной Франции, у которого обнаружен COVID-19 на «Тур де Ски»

Стало известно, у кого из представителей сборной Франции по лыжным гонкам получен положительный результат теста на COVID-19 на «Тур де Ски». Коронавирусом оказался заражён главный тренер Александр Русселе, сообщает L'Equipe.
Он и его помощник по спринту Сирил Бурде, с которым они вместе проживали в одном номере, сначала были изолированы в гостинице, а после отъезда лыжников из Швейцарии в Тоблах (Италия) получили возможность вернуться во Францию.
Руководить французской командой во время отсутствия Русселе будет тренер женской сборной Тибо Шен, помогать будет тренер юниорской сборной Самюэль Реге-Джанассо.
Следующая гонка «Тур де Ски» состоится завтра, 5 января, в Тоблахе. Лыжники побегут индивидуальную гонку свободным стилем. 6 января в программе соревнований гонка преследования классическим стилем.
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