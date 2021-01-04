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Сборная России по санному спорту в полном составе допущена на ЧЕ в Латвии

Сборная России по санному спорту в полном составе допущена на ЧЕ в Латвии
Другие / Прочие виды спорта 0
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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что команда успешно прошла тестирование на коронавирус и в полном составе выступит на чемпионате Европы, который пройдёт с 9 по 10 января в Сигулде (Латвия).

Российские саночники уже прибыли в Сигулду из Кёнигзее (Германия), где накануне завершился этап Кубка мира.

«Мы уже прошли тестирование на коронавирус. Все тесты отрицательные, команда в полном составе допущена к участию в соревнованиях», — приводит слова Чудинова ТАСС.

На чемпионате Европы в Сигулде, который совмещён с этапом Кубка мира, выступят Роман и Павел Репиловы, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи — Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Саночник Роман Репилов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Кёнигзее
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