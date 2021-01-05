Гимнастка Спиридонова показала фото в откровенном купальнике с отдыха на Мальдивах
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с отдыха, проведённого на Мальдивах. На фото спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.
«Как быстро летит время. Посоветуйте, куда полететь в следующий раз. Какие красивые места знаете?» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Дашенька, Дубай, там очень красиво!»
«На Алтай, например».
«Сингапур! И Доминикана».
«Давайте во Владик».
«Я вот на Юпитер мечтаю...»
«Куда въезд будет открыт».
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