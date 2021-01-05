Гимнастка Спиридонова показала фото в откровенном купальнике с отдыха на Мальдивах

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с отдыха, проведённого на Мальдивах. На фото спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

«Как быстро летит время. Посоветуйте, куда полететь в следующий раз. Какие красивые места знаете?» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Дашенька, Дубай, там очень красиво!»

«На Алтай, например».

«Сингапур! И Доминикана».

«Давайте во Владик».

«Я вот на Юпитер мечтаю...»

«Куда въезд будет открыт».