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Гимнастка Спиридонова показала фото в откровенном купальнике с отдыха на Мальдивах

Гимнастка Спиридонова показала фото в откровенном купальнике с отдыха на Мальдивах
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с отдыха, проведённого на Мальдивах. На фото спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

«Как быстро летит время. Посоветуйте, куда полететь в следующий раз. Какие красивые места знаете?» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Дашенька, Дубай, там очень красиво!»
«На Алтай, например».
«Сингапур! И Доминикана».
«Давайте во Владик».
«Я вот на Юпитер мечтаю...»
«Куда въезд будет открыт».

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