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Александр Большунов — о норвежских лыжниках: чего мне их бояться?

Александр Большунов — о норвежских лыжниках: чего мне их бояться?
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал то, что сборная Норвегии вернётся на этапы Кубка мира по окончании «Тур де Ски».

«Чего мне их бояться? Нам тоже здесь непросто приходится. У нас каждое соревнование идёт как тренировка, и причём хорошая тренировка.

Всё-таки, как правило, хорошая тренировка – это соревнование. Поэтому мы соревнуемся, и я надеюсь, что за счёт стартов мы сумеем улучшить спортивную форму», — рассказал Большунов в эфире телеканала NRK.

После трёх этапов «Тур де Ски» Большунов возглавляет общий зачёт, опережая соотечественника Артёма Мальцева на 53 секунды.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему отсутствие норвежцев на «Тур де Ски» — минус для Большунова.

Бородавко объяснил, почему отсутствие норвежцев на «Тур де Ски» — минус для Большунова
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