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Сергей Устюгов — о «Тур де Ски»: по телеку смотреть легче, но блин, как хочется бегать там

Сергей Устюгов — о «Тур де Ски»: по телеку смотреть легче, но блин, как хочется бегать там
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что следит за многодневкой «Тур де Ски» по телевизору. Ранее стало известно, что Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли спортсмену полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

«Всем привет. Я тренируюсь и так же, как и вы, смотрю „Тур“ по телевизору. И, скажу честно, по телеку смотреть легче, чем бежать там. Но блин, как хочется бегать там», — написал Устюгов в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Устюгова.

В общем зачёте многодневки лидирует российский лыжник Александр Большунов.

Вылегжанин: скидывать Устюгова со счетов однозначно не надо
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