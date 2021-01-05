Сергей Устюгов — о «Тур де Ски»: по телеку смотреть легче, но блин, как хочется бегать там

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что следит за многодневкой «Тур де Ски» по телевизору. Ранее стало известно, что Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли спортсмену полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

«Всем привет. Я тренируюсь и так же, как и вы, смотрю „Тур“ по телевизору. И, скажу честно, по телеку смотреть легче, чем бежать там. Но блин, как хочется бегать там», — написал Устюгов в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Сергея Устюгова.

В общем зачёте многодневки лидирует российский лыжник Александр Большунов.