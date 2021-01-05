Диггинс выиграла индивидуальную гонку на 4-м этапе «Тур де Ски», Ступак стала четвёртой

Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». 10 км коньковым ходом она прошла за 25 минут 14,5 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественница Рози Бреннан и представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившие победительнице 14,8 и 22,2 секунды соответственно.

Россиянка Юлия Ступак показала четвёртый результат. Её отставание составило 25,7 секунды. Татьяна Сорина стала шестой, Алиса Жамбалова — 10-й, Яна Кирпиченко — 16-й, Анна Нечаевская — 17-й, Наталья Непряева — 21-й, Христина Мацокина — 27-й, Анастасия Фалеева — 51-й.

«Тур де Ски». Женщины. 4-й этап. Индивидуальная гонка (10 км коньковым ходом)

1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5

2. Рози Бреннан (США) — +14,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +22,2

4. Юлия Ступак (Россия) — +25,7.