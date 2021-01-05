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Диггинс выиграла индивидуальную гонку на 4-м этапе «Тур де Ски», Ступак стала четвёртой

Диггинс выиграла индивидуальную гонку на 4-м этапе «Тур де Ски», Ступак стала четвёртой
Другие / Лыжный спорт 0
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Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу на четвёртом этапе многодневки «Тур де Ски». 10 км коньковым ходом она прошла за 25 минут 14,5 секунды. Второе и третье места заняли её соотечественница Рози Бреннан и представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившие победительнице 14,8 и 22,2 секунды соответственно.

Россиянка Юлия Ступак показала четвёртый результат. Её отставание составило 25,7 секунды. Татьяна Сорина стала шестой, Алиса Жамбалова — 10-й, Яна Кирпиченко — 16-й, Анна Нечаевская — 17-й, Наталья Непряева — 21-й, Христина Мацокина — 27-й, Анастасия Фалеева — 51-й.

«Тур де Ски». Женщины. 4-й этап. Индивидуальная гонка (10 км коньковым ходом)

1. Джессика Диггинс (США) — 25.14,5
2. Рози Бреннан (США) — +14,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +22,2
4. Юлия Ступак (Россия) — +25,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
05 января 2021, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
25:14.5
2
Роси Бреннен
США
+14.8
3
Эбба Андерсон
Швеция
+22.2
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